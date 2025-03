Galeone: "Allegri ha dato un gioco europeo alla squadra. Conte? Di lui non c'è traccia in questa Juventus"

Giovanni Galeone, intervistato ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha elogiato Massimiliano Allegri e il lavoro da parte della società: "I detrattori di Allegri ormai si saranno ricreduti. Tuttavia, oltre alla sua bravura, va sottolineata la bravura della società."

Su Conte: "In questa Juventus Conte ormai non c'entra più nulla. Questo non toglie che nei tre anni alla guida dei bianconeri abbia fatto un grandissimo lavoro, esprimendo quelle che erano le sue principali qualità da calciatore: determinazione, aggressività e la forza di gruppo.

Sul tecnico toscano: "Allegri ha insistito invece sulla tecnica e la squadra da questo punto di vista è nettamente migliorata. Adesso la Juventus gioca un calcio più europeo. Erano necessarie delle basi tecniche, basi che Allegri è riuscito a fornire".