Calciomercato: Dybala, la Juve ha praticamente chiuso

Era nell'aria da diversi giorni, oggi era in programma l'incontro decisivo e l'esito è stato positivo: Paulo Dybala sarà un nuobo giocatore della Juventus, l'accordo è stato raggiunto raggiunto. Non male le ultime 24 ore per i bianconeri: finale di Champions League conquistata e primo colpo di mercato piazzato. Marotta e Paratici hanno battuto una concorrenza varia ma non così agguerrita: l'Arsenal e il Barcellona si erano interessati, così come le italiane Inter, Milan, Roma e Napoli, ma la Juve è sempre stata in vantaggio, e il giocatore ha sempre detto di voler rimanere in Italia.

Dybala firmerà con i bianconeri un contratto quinquennale da 2.2 milioni a stagione a salire, più bonus. Al Palermo, invece andranno 28 milioni di euro più 8 di bonus, e 4 milioni in calciatori: una scelta ricadrà su Goldaniga, attualmente in forza al Perugia, che avrà un valore di due milioni, il secondo giocatore invece verrà scelto più avanti.

Di fatto ora bisogna solo sbrigare le formalità, ma il grosso è fatto: la Juve ha l'attaccante del futuro. Si apre a questo punto il punto interrogativo su Tevez, ma certamente l'arribo di Dybala non implicherà una partenza dell'ex Boca.