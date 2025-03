Moreno Torricelli su Real-Juve: "Spero che la Juventus possa arrivare alla finale di Berlino"

L'ex giocatore della Juventus, in un'intervista rilasciata in esclusiva a todomercadoweb.es, ha espresso il suo punto di vista sulla partita fra i bianconeri e il Real Madrid.

Quante possibilità ha la Juventus di passare il turno?

"Le possibilità sono le stesse per entrambe le squadre. Sarà una partita molto difficile, ma aperta. Credo che la Juventus abbia le carte in regola per potersela giocare".

Chi fra i bianconeri potrebbe fare la differenza?

"Penso che quando si giocano partite di questo livello sia più importante la squadra rispetto al singolo campione. Se la squadra gioca bene allore anche i campioni si esaltano. Ad ogni modo, la Juventus ha tanti giocatori che possono dare una svolta alla partita, basti pensare a Tevez, Pogba e lo stesso Morata".

Ancelotti potrebbe lasciare Madrid a fine stagione...

"Ancelotti ha fatto un grandissimo lavoro. Ha vinto la Coppa dei Campioni e potrebbe ancora vincere la Liga. Mettere in discussione il suo lavoro mi sembra francamente eccessivo. E' chiaro che, quando alleni squadre come il Real Madrid, sei obbligato a vincere, però ci sono anche gli avversari e questo va tenuto in conto".

Un pronostico?

"Non mi piace fare pronostici. Spero che la Juve possa continuare il sogno e giocare la finale di Champions, un traguardo che non raggiunge ormai da molti anni".