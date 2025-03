Shaqiri, segnali d'amore alla Juve

Una cosa è certa: Shaqiri - classe 1991 - lascerà il Bayern entro la fine del mercato. Il giocatore svizzero di origini kosovare nella squadra di Guardiola è chiuso dai "mostri sacri" Robben e Ribery e nell'ultima Bundesliga ha collezionato solo 17 presenze e 6 gol. Durante l'estate il suo nome è stato accostato a diversi club, Liverpool e Roma in primis. Ma ora Shaqiri - sul quale c'è anche lo Spartak Mosca - pare che abbia deciso la sua destinazione e nella serata di ieri ha declinato una proposta dell'Atletico Madrid. Il Bayern ha aperto alla cessione in prestito e ora la Juve resta in attesa. In settimana potrebbero esserci importanti sviluppi. L'ala destra approda al Bayern a luglio 2012, quando il club di Rummenigge lo acquista a titolo definitivo dal Basilea per 12 milioni. In Baviera, tuttavia, l'ala destra non ha mai trovato molto spazio e ora - soprattutto dopo l'ottimo mondiale brasiliano disputato con la Svizzera con ottime prestazioni e con tanto di tripletta segnata all'Honduras - vuole continuità e una squadra che gli possa dare un ruolo da protagonista.