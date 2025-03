Juventus: sogno Falcao, si allontana Podolski

Ha inizio oggi l’ultima settimana di calciomercato, che si prospetta bollente, almeno nel caso della Juventus. Marotta dovrà sbrogliare diverse pratiche, in primis quella riguardante Radamel Falcao. L’asso del Monaco, a quanto pare, ha scelto la Juventus come sua prossima destinazione. Il colombiano, dopo solo un anno profumatamente pagato nel principato, vuole cambiare aria, troppo lontano il calcio che conta per uno come lui. L’opzione al momento più plausibile è quella del prestito con diritto di riscatto, con una non indifferente decurtazione dell’ingaggio da parte del “Tigre”, che percepisce 12 milioni annui.

Ma la pista Falcao al momento non è l’unica percorribile. Si punta anche Podolski dell’Arsenal, oggi è previsto un incontro tra Marotta e Wenger. Il grosso problema è che i londinesi non intendono cedere in prestito il tedesco, ma solo definitivamente. Fernando Torres è più che una suggestione, lo spagnolo, è alla ricerca di un riscatto, visti gli ultimi anni sfortunati e l’arrivo di Diego Costa a Stamford Bridge.

Monitorato anche il Chicharito Hernandez, anche l’Inter è in trattativa per il messicano. Intanto per il reparto arretrato resta in standby la situazione Luisao, non in ottimi rapporti con la dirigenza del Benfica. Il suo arrivo però potrebbe saltare, visto che Marrone resterà a Torino, e Barzagli pare sia sulla via del recupero.

L'ultima idea, resa nota da SportMediaset, porta a Lorenzo Insigne. I fischi del San Paolo hanno colpito l'esterno partenopeo, che pensa ora al clamoroso addio.