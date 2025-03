Doppio colpo del Chievo: Ruben Botta e Schelotto

Ora è ufficilale: Ruben Botta ed Ezequiel Schelotto vestiranno la maglia del Chievo. L'incontro tra le società di oggi pomeriggio ha avuto esito positivo e i due centrocampisti vanno a rinforzare l'organico di Corini.

Per il primo si tratta di un'ottima occasione per trovare continuità e per esprimere il grande potenziale che in questi mesi si è intravisto a Milano. Acquistato dall'Inter a maggio 2013 dagli argentini del Tigre, Botta esordisce in nerazzurro solo nel gennaio 2014 a causa di un grave infortunio ai legamenti del ginocchio patito in Coppa Libertadores poco prima di firmare per il club meneghino. Poco considerato da Mazzarri, da gennaio a giugno ha collezonato solo 10 presenze.

Schelotto invece ha giocato l'ultima stagione in Emilia tra Sassuolo e Parma. Dopo la brutta esperienza in neroverde - dove ha giocato e convinto poco -, il "Galgo" è reduce da sei mesi positivi in maglia ducale: tante buone prestazioni e 3 reti segnate. Ora cerca conferme a Verona.

Sul fronte cessioni, c'è da registrare l'interesse del Latina per capitan Pellissier e per il centrocampista Alessandro Sbaffo.