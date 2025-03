Chievo, nuova lite tra Puggioni e Guana

Guana e Puggioni ci ricascano: già un anno fa durante una partitella in famiglia i due erano venuti alle mani, con tanto di setto nasale del portiere rotto. Guana finì fuori rosa per sette lunghi mesi.

Stavolta il litigio non è degenerato grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra, che hanno diviso i contendenti. Ma il club non ha per nulla gradito l'episodio e ora entrambi potrebbero cambiare casacca.

Puggioni potrebbe andare al Palermo nel caso in cui i rosanero vendano Sorrentino, mentre invece Guana - se dovesse rifiutare la cessione come un anno fa - finirebbe nuovamente fuori rosa.