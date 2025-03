Juventus, ci siamo per il rinnovo di Pogba: ecco cosa cambia per il futuro!

Paul Pogba alla Juve fino al 2019. Difficile poterlo dire. Quel che è certo è che la società bianconera è pronta a blindare il proprio gioiellino con un contratto fino al 2019. Come ha dichiarato dall'ad Beppe Marotta, le due parti sono ormai vicinissime all'accordo conclusivo che porterà il transalpino a guadagnare 4,5 milioni a stagione. Saranno previsti, inoltre, dei bonus legati ai risultati di squadra e al rendimento del calciatore che lo condurranno a sfiorare i sei milioni netti a stagione. Uno sforzo economico importante quello della Juventus e che renderà il giocatore francese il più pagato dell'intera rosa bianconera, davanti a Buffon e Vidal.

Il rinnovo di Pogba è un segnale chiaro e deciso lanciato alle pretendenti: la Juve punta moltissimo sul proprio asso e vuole avere una posizione di forza qualora arrivassero delle offerte irrinunciabili. Il numero sei bianconero andrà a guadagnare, infatti, circa il quadruplo di quanto percepito al momento. Difficile poter arrivare alle cifre degli sceicchi o delle squadre spagnole, ma il contratto appena offerto è in ogni caso uno da top player. Ciò permetterà alla Juventus di sedersi ad un eventuale tavolo di trattative chiedendo il giusto prezzo per il proprio calciatore. La scadenza a giugno 2016 avrebbe, infatti, deprezzato notevolmente il valore del giocatore, impedendo alla società bianconera di effettuare la plusvalenza dei sogni.

Così non sarà. Facile prevedere che nella prossima sessione di calciomercato arriveranno delle offerte importanti, soprattutto da parte del Paris Saint Germain. Altrettanto facile prevedere che la Juve non si siederà per meno di 75/80 milioni. Dalla parti di Torino considerano Pogba sui livelli di James Rodriguez e di altri giovani top player. I suoi margini di crescita, uniti allo straordinario mix di tecnica e fisicità, rendono il francese un giocatore unico sul mercato. Per questo motivo, chiunque lo vorrà dovrà portare la cifra giusta. Verrebbe da dire che comunque vada sarà un successo, ma i tifosi bianconeri la pensano diversamente. La maggior parte di essi vorrebbero vedere Pogba a Torino per ancora tanti anni e magari vincere insieme a lui la Champions League. Probabilmente non sarà così, ma di sicuro la Juve ha posto le basi per un ottimo affare dal punto di vista economico-finanziario.