Pescara - Chievo tra Coppa Italia e mercato

Paul Papp - centrale difensivo classe 1989 - è in procinto di lasciare il Chievo per vestire la maglia del Pescara. Stasera, in occasione della sfida di Coppa Italia, le società potrebbero trovare il definitivo accordo. Il giocatore è stato regolarmente convocato da mister Corini e con ogni probabilità partirà dalla panchina.

Su di lui c'erano anche lo Spezia e in particolare la Ternana, che fino a una settimana fa pareva nettamente in vantaggio. Gli umbri volevano di ricalcare la stessa operazione con la quale l'estate scorsa avevano preso in prestito dai clivensi lo slovacco Farkas. Ora invece è la società di Sebastiani che - forte dello sprint di questi ultimi giorni - sta per concludere la trattativa.

E' luglio 2012 quando il Chievo - con il grande entusiasmo della piazza gialloblù - acquista due giocatori dalla squadra romena del Vaslui: Paul Papp e Pavol Farkas. Entrambi trovano tuttavia poco spazio in maglia clivense: il primo colleziona solamente 8 presenze condite da una rete segnata all'Udinese nel girone di ritorno, il secondo invece vede il campo 4 volte. A fine stagone Farkas - come scritto sopra - va in prestito alla Ternana, mentre Papp sceglie di rimanere a Verona per giocarsi le sue carte. Ma anche questa stagione la vive tra panchina e tribuna: scende in campo in sole 5 occasioni. Ora il giocatore romeno - che vanta 11 presenze e una rete con la nazionale - riparte da Pescara, con la voglia e la determinazione di disputare una stagione da protagonista. C'è un curioso aneddoto nella carriera di Papp: a novembre 2011 si gioca la sfida di Europa League tra Vaslui e Lazio. La gara termina 0-0 e i dirigenti biancocelesti rimangono impressionati da questo massiccio e imponente difensore centrale. Nella notte le due società intavolano una trattativa - che poi non va a buon fine - per portare il giocatore a Roma. Giocare in Italia era nel suo destino.