Juve tra la rescissione di Ziegler e il "mistero Pogba"

Ora è ufficiale: Reto Ziegler non è più un giocatore della Juve. Ieri sera è arrivata la notizia della rescissione del contratto tra il terzino ventottenne e la società bianconera. Il giocatore svizzero arriva a Torino a parametro zero dalla Samp - appena retrocessa in Serie B - nel giugno 2011. Tuttavia durante il ritiro estivo non convince il neo allenatore della Juve Antonio Conte e così a fine agosto viene girato in prestito al Fenerbache per 600.000 euro.

In Turchia colleziona 38 presenze e una rete segnata contro i rivali storici del Galatasaray. Terminato il prestito torna alla Juve, prima di essere nuovamente prestato alla Lokomotiv Mosca a inizio settembre. Nel gennaio 2013 fa ritorno al Fenerbache. La scorsa stagione si accasa in prestito al Sassuolo per trovare continuità in vista del mondiale. Tuttavia Ziegler delude le aspettative della piazza neroverde: dopo un inizio di campionato da titolare, a causa delle opache prestazioni viene scavalcato dal compagno di reparto Andrea Longhi nelle gerarchie di Di Francesco. In Emilia totalizza 17 presenze. Ora - dopo il ritorno alla Juve e la rescissione del contratto arrivata ieri - è svincolato.

Capitolo Pogba. Marotta nei giorni scorsi aveva affermato che a breve ci sarebbe stato l'appuntamento con l'entourage del giocatore per la definizione del rinnovo sulla base di 5 milioni a stagione fino al 2019. Ma stamattina è arrivata una preoccupante smentita: gli agenti di Pogba - tramite il quotidiano francese "L'Equipe" - hanno reso noto che non è in programma nessun incontro con la Juventus, ribadendo tuttavia che "il giocatore per ora si trova bene a Torino". C'è quel "per ora" che tiene in apprensione il popolo bianconero. Che possano esserci importanti risvolti a fine mercato?