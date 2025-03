Hetemaj - Chievo: ufficiale il rinnovo

La storia tra il Chievo ed Hetemaj continua: la società e il finlandese hanno trovato un accordo fino al 2018. Corini può dunque fare ancora affidamento su uno dei pilastri del centrocampo gialloblù. Il giocatore è di base una mezzala ma all'occorrenza può anche giocare dietro le punte.

Hetemaj - classe 1986 - arriva in Italia nel fabbraio 2010 quando il Brescia di Corioni lo acquista dagli olandesi del Twente. Dopo i primi sei mesi di ambientamento al calcio italiano - durante i quali colleziona solo 4 presenze -, Perparim si mette in luce la stagione successiva in Serie A, sempre con la maglia delle rondinelle. Mister Iachini lo lancia titolare e - nonostante la retrocessione in Serie B del Brescia - il giocatore risulta uno dei migliori centrocampisti del campionato quanto a rendimento e continuità. L'estate successiva passa al Chievo in comproprietà per 1,2 milioni. Anche a Verona Hetemaj conferma l'estro e soprattutto la sua grinta in campo che lo ha sempre contraddistinto. A luglio 2012 la squadra di Campedelli acquista l'intero cartellino del centrocampista per 2 milioni.

Quest'ultima stagione - pur non andando mai a segno - è stato una pedina fondamentale per la salvezza dei clivensi: ottime prestazioni condite da quattro assist.