Marotta si sbilancia, Vidal resta

"Ci sono tutti i presupposti affinché Vidal non parta prima della fine del mercato: aver rinnovato il contratto ha reso più solido il matrimonio tra la Juve e Vidal" inaugura così l'amichevole in famiglia Beppe Marotta. Arturo Vidal indossa nuovamente la casacca della Juventus, dopo aver "assaporato" per mesi le voci del mercato, lontano dal campo, in attesa di smaltire i problemi al ginocchio che dalla scorsa stagione limitano l'apporto del cileno.

Il Manchester United è rimasto alla finestra, ha manifestato interesse, senza mai affondare veramente il colpo. Probabile che con una reale offerta sui 60 milioni di euro la Vecchia Signora avrebbe tolto il veto, liberando il centrocampista. Ora è tardi, per rimpiazzare Arturo e per trovare sulla piazza alternative all'altezza.

"Sono pronto per giocare sabato nel Trofeo Tim", a lanciare il messaggio più chiaro, via twitter, è proprio il calciatore.

Nel frattempo Allegri attende la ciliegina sulla torta. Il mercato ha arricchito la rosa: l'esperienza di Evra, la freschezza di Morata e Pereira, la duttilità di Romulo. Il tutto considerando la conferma del gruppo che ha conquistato gli ultimi tre campionati. Qualsiasi operazione sul finire di agosto dovrà possedere i crismi dell'opportunità. Un colpo a basso costo, di livello tecnico adeguato "Vediamo ora cosa succederà nelle prossime settimane. Abbiamo affrontato questa campagna mantenendo gran parte dello zoccolo duro delle stagioni passate: gli ultimi 10 giorni vedremo le opportunità che ci si troveranno davanti ma non voglio alimentare false aspettative". Difficile quindi, stando alle parole di Marotta, raggiungere Falcao, il cui ingaggio resta proibitivo, aldilà di buona volontà e problemi con il Monaco.