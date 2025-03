Squizzi saluta il calcio giocato

Il Chievo dice addio al suo storico secondo portiere: dopo nove anni di assoluta fedeltà alla maglia clivense, Lorenzo Squizzi appende le scarpe al chiodo. In gialloblù l'ormai ex giocatore ha collezionato un totale di 84 presenze e 90 reti subite. In carriera ha giocato anche con Juventus, Spal, Atletico Catania, Lucchese, Salernitana, Reggiana, Monza, Cesena, Catania e Perugia.

Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Chievo Tv: "Ho iniziato da bambino e non ho più smesso di giocare a calcio. E' arrivato il momento di togliermi i guanti e di salutare un mondo che mi ha regalato tanto, momenti belli, momenti difficili e tanti amici, tra cui il capitano Sergio Pellissier. Il giorno che ho deciso di smettere ho guardato i miei figli e mia moglie e ho capito che grazie a loro sono diventato l'uomo che sono. Non dimenticherò mai il 18 maggio 2014, l'ultima partita giocata al Bentegodi contro l'Inter da capitano nel giorno di un altro addio, quello di Javier Zanetti. Era destino che la mia ultima partita la giocassi proprio il 18 perchè questo numero ha fatto parte della mia vita in tante occasioni particolari ed è stampato da tanti anni sul retro della mia maglia".