Udinese: Nico Lopez la carta per Kone

Panagiotis Kone è a un passo dall'Udinese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Udinese e Bologna sono ai dettagli per il centrocampista da tempo pallino del tecnico Stramaccioni.

Dopo un iniziale discorso economico, con i friulani disposti a versare 5 milioni per il greco, ecco la svolta. L'entrata in scena di Nico Lopez ha cambiato le carte in tavola, convincendo i felsinei a privarsi di uno dei giocatori di maggior spessore tecnico.

Soluzione gradita anche all'ex talento della Roma che a Bologna trova una piazza adatta a crescita e sviluppo. A Udine, con l'arrivo di Thereau e l'idea Amauri era palpabile il rischio di una stagione a singhiozzo.

Nella giornata odierna la società di Pozzo ha intanto ufficializzato la cessione, in prestito, di Edenilson al Genoa. In uscita anche il portiere Karnezis.