La Juve piega 3-2 le A-League All Stars

Si chiude con il sorriso ritrovato di Simone Pepe l'amichevole tra le stelle guidate dall'ex mai dimenticato Alex Del Piero e la nuova Juventus di Allegri. Llorente e Pogba riprendono due volte la partita, fino al gol decisivo dell'esterno ex Udinese. Una sorta di catarsi dopo una stagione vissuta tra infermeria e recuperi.

Clima di festa all' "Allianz Stadium", 60mila spettatori presenti, molti dei quali tifosi juventini. Queste le formazioni iniziali: A-League All Stars: (4-3-3) Galekovic - Rose, Smith, North, Roux - Carrusca, Montgomery, Finkler - Del Piero, Berisha, Broich. Allenatore: Gombau Juventus: (3-5-2) Buffon - Caceres, Bonucci, Ogbonna - Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Evra - Tevez, Llorente. Allenatore: Allegri Da registrare la prima gara da titolare per il neo acquisto Patrice Evra. La squadra australiana tiene a fare una bella figura e già al minuto 9 passa in vantaggio con un gol di Carrusca, bravo a sfruttare un buco della retroguardia bianconera. Molto meglio gli australiani nei primi 25 minuti. Al 31mo Buffon - con una grande parata -devia in angolo la conclusione di Berisha, che approfitta di una leggerezza di Evra. Il primo vero sussulto della Juve arriva al 34mo con un tiro dal limite dell'area di Lichtsteiner, ma la palla finisce alla sinistra di Galekovic. Sfortunato Tevez cinque minuti dopo: l'Apache, servito in profondità da Llorente, colpisce il palo a portiere battuto. Al 46mo l'arbitro tedesco Brych fischia la fine del primo tempo.

I bianconeri chiudono in crescendo il primo tempo, ma è la squadra di casa a condurre col risultato di 1-0. Al minuto 53 Marchisio sfiora l'1-1: Percussione sulla destra di Tevez che mette la palla in area: Galekovic salva sulla linea il colpo di testa del "Principino". Ma sei minuti dopo Fernando Llorente ristabilisce la parità: "El Rey Leon" insacca di testa un cross dalla sinistra di Evra. Al 65 Del Piero viene sostituito e lascia il campo: standing ovation e applausi da tutti i 60milaspettatori per lui. Doppio cambio per la Juve al 73mo: Buffon ed Evra lasciano il posto a Storari e Asamoah. Al 78mo arriva il radoppio della squadra locale: Juric sfrutta un errore della difesa bianconera e con sinistro di potenza trafigge Storari. Altri cambi nelle fila juventine: fuori Tevez e Lichtsteiner e dentro Coman e Pepe. All'88mo la squadra di Allegri pareggia nuovamente con un gran gol di Paul Pogba: il "Polpo" raccoglie una respinta, stoppa e infila Galekovic con un gran tiro all'incrocio. Sono quattro i minuti di recupero. E al 92mo un destro di Pepe - con la palla che finisce all'angolino - fissa il risultato: finisce 3-2 per la Juve.