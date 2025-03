Mercato Udinese, il punto

Dopo l'ex romanista Piris, i friulani hanno definito l'arrivo dal Kalmar del centrocampista svedese Merkel Hallberg, diciotto anni.

Il giocatore - nonostante la giovane età - è da due stagioni titolare inamovibile in Allsvenskan (la Serie A svedese) ed è già nel giro della nazionale Under 21. Nel 3-5-2 di Strama potrebbe giocare sia in cabina di regia che mezzala.

Sempre viva la pista Panagiotis Kone. Sul greco c'è da battere la concorrenza della Lazio, che pare essere in leggero vantaggio. La trattativa potrebbe prendere una direzione più precisa nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le partenze, sono in uscita il brasiliano Edenilson, appena passato al Genoa, Nico Lopez - sul quale è forte l'interesse del Verona con Genoa outsider - e Zielinski, richiesto da Atalanta, Torino ed Empoli.