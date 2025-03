La Juventus approda in Australia, Buffon: "Incontrare Del Piero sarà romantico"

Una rimpatriata, dall'altra parte del mondo, per ri-abbracciare un vecchio amico, una bandiera, per usare un termine non più caro al calcio d'oggi. La Juve sbarca in Australia, laddove il football è ancora entusiasmo e speranza, per un'amichevole estiva dai contorni affascinanti. Non è il valore dell'avversario a suscitare attesa, quanto la presenza in campo, con maglia non bianconera, di Alex Del Piero.

Il n.10 della Vecchia Signora, emigrato altrove per sposare un progetto di diffusione dello sport più amato, in territori fino ad ora poco esplorati, si troverà di fronte i vecchi compagni, quelli con cui ha scritto pagine di storia, in Italia, in Europa, in azzurro.

Inevitabile che il primo a ricordare Alex sia il capitano di oggi, Gigi Buffon, uno della guardia antica, uno che con Del Piero ha condiviso successi, sconfitte e trofei "Incontrare Del Piero sarà romantico". Romantico, mai parola fu più azzeccata, perché ad Alex sono collegati ricordi magici, giocate colme di genio e eleganza. Il campione in grado di suscitare ammirazione, mai invidia. "E’ molto bello che Ale e la Juve si incontrino per questa partita e mi auguro che ci siano gli spunti necessari per renderla più romantica. Spero che Ale faccia ottime giocate e... che non segni. Bisogna avere un progetto chiaro per migliorare. Adesso Australia e Stati Uniti sono calcisticamente emergenti, hanno entusiasmo, voglia di far bene, di essere competitivi: c’è molta più energia in confronto all’Italia e magari è normale perché il loro percorso è appena iniziato. In Italia, però, il momento è talmente delicato che non si può più scherzare o prendere sotto gamba le problematiche del calcio. Se qualcuno dovesse avere poca energia se la deve far tornare. Dobbiamo ricominciare ad avere progetti ambiziosi e le idee chiare su quello che vorremmo fare oggi e dove vorremmo arrivare domani. Negli ultimi tempi non abbiamo mai avuto queste sensazioni. E così, senza progetti a lunga scadenza, vengono meno le certezze e i risultati". (fonte Gazzetta dello Sport)

Il test contro l'A-League All Stars fornirà risposte importanti dopo la passeggiata conclusa 8-1 contro le stelle indonesiane. L'umore è in queste ore ben diverso da quello post Lucento. Le prime amichevoli avevano preoccupato l'ambiente bianconero. La condizione in progresso è garanzia di ottimismo. Llorente trova la via del gol con facilità, Pepe è la novità più bella, i nazionali stanno gradatamente riprendendo la scena.

In campo si è rivisto anche Vidal, sempre più vicino alla Juventus. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia di un arretramento del Manchester United, restio a investire su un giocatore che desta perplessità da un punto di vista fisico. Marotta ha confermato più volte il cileno, che ora si mette a disposizione di Allegri. Il guerriero ha già ricominciato a correre e la strada verso il pieno recupero appare finalmente in discesa.

Allegri "Abbiamo trovato il clima ideale per lavorare e lo dovremo fare molto bene. E’ un momento molto importante, non solo per l’estate ma per tutta la stagione. Anche l’amichevole contro l’A-League All Stars sarà preziosa perché troveremo molte difficoltà in più rispetto al test di Giakarta".

L'amichevole contro la selezione australiana verrà disputata nella mattinata italiana di domenica (11.30 in Italia).