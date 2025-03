Operazione in entrata per l'Udinese di Stramaccioni. Approda al Friuli Ivan Piris. Il calciatore si trasferisce in prestito annuale, con diritto di riscatto, ai bianconeri dal Club Deportivo Maldonado.

Per il difensore un ritorno in Italia, dopo l'esperienza alla Roma nella stagione 2012/2013. Con la casacca giallorossa 29 presenze, prima del rientro al San Paolo.

Un'esperienza anche in Portogallo, con la maglia dello Sporting Lisbona, ora nuovamente l'Italia nel destino del nativo di Itauguà.