Attacco Juve: spunta il Chicharito?

A margine delle ultime conferenze stampa di presentazione l'ad bianconero Beppe Marotta ha espresso chiaramente la volontà bianconera di rinforzare anche il reparto avanzato con un altro tassello, operazione sollecitata dell'infortunio di Morata. Marotta, durante il benvenuto a Pereyra, aveva parlato di "profili medi" e nell'ultima conferenza (quella dedicata a Romulo) sembra aver chiuso definitivamente le porte alla suggestiva ipotesi Eto'o.

Il nome nuovo che sta circolando in queste ore è quello di Javier Hernandez, la punta messicana del Manchester United. La Signora sembra volersi muovere nell'ambito del prestito con diritto di riscatto e, secondo Tuttosport, starebbe pensando proprio a questo tipo di offerta: 2 milioni da mettere subito sul piatto e circa 8 pagabili a fine stagione per assicurarsi le prestazioni del "Chicharito". Sempre l'Inter alla finestra e già qualcuno parla di "Derby d'Italia" sul mercato,nonostante l'arrivo di Osvaldo. Altra pretendente al messicano è il Southampton, con il nuovo tecnico "Rambo" Koeman che appare molto interessato al giocatore.

Dal punto di vista tecnico il delantero messicano potrebbe fare al caso di Allegri. Le caratteristiche di Hernandez si sposano bene sia con quelle di Tevez che con quelle di Llorente e porterebbero velocità e imprevedibilità alla manovra bianconera. Probabilmente i nomi di Lavezzi e Shaqiri sarebbero più funzionali al 4-3-3 invocato più volte dai tifosi ma, in questo caso, le operazioni sembrano essere più difficili e onerose. Rimane, infine, da capire quale sarà il definitivo "vestito tattico" scelto da Allegri per la sua Signora: la rosa sembra poter garantire varietà di soluzioni ma questo è il momento dei segnali forti. Se l'allenatore livornese ha intenzione di varare un nuovo assetto per la sua nuova creatura questo sembra essere il momento propizio per evitare equivoci tattici, musi lunghi e malintesi a stagione in corso.