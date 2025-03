Juventus, Isla va al QPR

Il mercato della Juve è in fermento. Chiusa la trattativa per Romulo, con Vidal a rischio uscita, stante il forte pressing dello United, pronto ad affidare al cileno la maglia n.7 che fu di Best, la società bianconera firma un'operazione di sfoltimento della rosa, concludendo la cessione in prestito di Mauricio Isla al QPR.

Il club inglese si era interessato nei scorsi giorni al calciatore, presentando appunto un'offerta di acquisto temporaneo con diritto di riscatto. Isla, approdato a Torino via Udinese, non ha confermato alla Juventus le qualità eccellenti mostrate in Friuli. L'arrivo di Evra a destra limita ulteriormente lo spazio sulla corsia e la scelta di emigrare in Premier nasconde il desiderio di un maggior utilizzo.

Nel 3-5-2 di Conte Isla era la naturale alternativa di Lichtsteiner, con l'arrivo di Allegri le certezze sul modulo crollano e il possibile passaggio alla difesa a 4, sommato a un ipotetico utilizzo di un giocatore sulla trequarti, restringe non poco il campo per i giocatori di fascia.

A confermare lo stato della trattativa l'Amministratore Delegato Marotta "L'affare ormai si può ritenere concluso: domani Isla sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche preventive con il QPR".