Romulo si presenta: "Per me è la realizzazione di un sogno"

La Juventus piazza il quinto colpo del calciomercato. Dopo gli arrivi di Coman, Morata, Evra e Pereyra, alla lista si aggiunge anche Romulo, prelevato dal Verona. La squadra bianconera verserà subito agli scaligeri 1,5 milioni, con un riscatto obbligatorio a 6,5 se il giocatore dovesse giocare il 30% delle partite di campionato.

In Europa non sarà facile, ma arriveremo lontano

Per lui presentazione in fretta e furia, prima sgambata agli ordini di Massimiliano Allegri, conoscenza dei nuovi compagni e poi partenza per la tournée a Giacarta. Ha scelto la maglia numero 2, quella che ha da sempre indossato in carriera. Il suo obbiettivo, da brasiliano (naturalizzato italiano) qual è, è di ripetere i fasti di Emerson: “La Juve vuole sempre vincere tutto. In Europa non sarà facile, ma sono sicuro che arriveremo lontano, lavoreremo per quello. Emerson è stato un grande giocatore, l'ho ammirato moltissimo. Mi aveva invitato per un'amichevole in Brasile dopo il Mondiale, ma ho dovuto rinunciare per problemi fisici. Lui qui ha fatto la sua storia, io voglio seguire le sue orme e fare la mia storia in bianconero. Mi sono sempre ispirato anche a Denilson”.

Per Romulo è senza dubbio la realizzazione di un sogno, viste le sue umili origini: “Oggi posso dire che si realizza un sogno. È da quando sono piccolo che speravo di poter giocare in una grande squadra, ho fatto tanti sacrifici, non ho mai mollato, ho ricevuto anche tanti "no". Adesso lotterò ancora di più per rimanere qui. Da bambino giocavo con la maglia numero 2, è per questo che l'ho scelta. Allegri l'ho incontrato oggi, abbiamo parlato poco, gli ho detto che sono a completa disposizione per tutta la fascia destra: terzino, esterno di centrocampo o esterno alto. Voglio aiutare la Juve a continuare su questa strada vincente.”

Non vogliamo vendere, per Vidal non ci sono i presupposti

Si è parlato anche del futuro di Arturo Vidal, che sta tenendo banco nelle ultime ore. Marotta ha parlato chiaro, ribadendo la volontà del giocatore, che fino ad ora non ha mai manifestato il desiderio di andar via da Torino. Il cileno dunque sarà con i compagni per la tournée asiatica: “Arturo partirà regolarmente con i compagni per la tournèe, non è mai stato messo sul mercato e non c'è mai stata una trattativa. La volontà di un giocatore è determinante in questi casi per un eventuale trasferimento. Lui non ha mai manifestato questo sentimento. Non vogliamo vendere i nostri campioni, nel caso di Vidal non ci sono proprio i presupposti. Tra un mese inizia il campionato, domani si parte per la torunée.”