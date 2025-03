Juventus: chiuso Romulo, si pensa alla difesa

Lo aveva annunciato Marotta nei giorni scorsi, ora piovono conferme. Romulo sarà un nuovo giocatore della Juventus, il quarto innesto per Allegri dopo Evra, Morata e Pereyra. Mancano solo le firme per ufficializzare una trattativa ormai definita. Prestito oneroso (1 milione), con riscatto fissato a 7 milioni. Già domani il giocatore potrebbe eseguire le visite mediche di rito.

Completato il reparto di mezzo e in attesa di un altro colpo in un attacco orfano di Vucinic e Quagliarella, attenzione massima sulla difesa. In attesa di conoscere con esattezza il modulo scelto da Allegri, da sempre amante della retroguardia a 4, ma, in questo inizio, accomodante con lo schieramento a 3, la dirigenza punta a rimpolpare un reparto che comincia ad evidenziare qualche crepa.

Ogbonna è nella lista partenti (l'ex granata ha rifiutato la destinazione Valencia) e Barzagli, perno insostituibile, convive da tempo con diversi acciacchi. Tanti i nomi sul taccuino di Marotta. Piace Savic, ma con la Fiorentina è difficile trattare. Resta in piedi l'ipotesi di uno scambio con Isla. Le alternative sono Balanta (River), Zapata, molto apprezzato dal suo ex tecnico Allegri, e Vlaar. Il centrale olandese si è messo in luce al recente Mondiale ed è monitorato anche dalla scatenata Lazio di Lotito, che già si è accaparrata le prestazioni di De Vrij.

Per ultimo Lucas Silva, 18 anni, il nome nuovo. Di proprietà del San Paolo, rappresenta uno dei maggiori prospetti nel ruolo.