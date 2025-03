Marotta conferma, arriva Romulo

Marotta spegne le sirene spagnole. Romulo è a un passo dalla Juve e a confermarlo, ai microfoni di Sky Sport, è lo stesso Amministratore Delegato bianconero, che fissa, inoltre, una data importante per la chiusura della trattativa con il Verona.

"Romulo partirà con noi per la tournèe asiatica a Singapore. Entro domenica mi auguro di chiudere."

Nessuna cessione in vista invece per Padoin "Padoin è il classico gregario che tutti vorrebbero avere. Non abbiamo intenzione di privarcene anche se dipende pure dalla sua volontà".