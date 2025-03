Idea Kone per l'Udinese

Stamane a Milano l'Udinese ha incontrato gli agenti del centrocampista greco. Pozzo vuole regalare al neo tecnico Stramaccioni la pedina che manca per sistemare il centrocampo. Il Bologna valuta Kone 7 milioni e al momento pare che le parti siano distanti. Tuttavia la retrocessione in Serie B dei felsinei e la volonta' del calciatore di giocatore nella massima serie potrebbe potrebbe facilitare la trattativa.

Panagiotis Kone - 27 anni - gioca in Italia dall'estate 2010, quando il Brescia lo acquisto' dall'Iraklis. Con le rondinelle totalizzo' 31 presenze e un gol (nella gara di fine settembre Bari-Brescia 3-2). Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Bologna. Indimenticabile la spettacolare rete in sforbiciata segnata al Napoli nel dicembre 2013 che gli e' valso l'inserimento tra i finalisti al FIFA Puskas Award come gol piu' bello dell'anno.

Da diverso tempo e' nel giro della nazionale ellenica, con la quale finora ha collezionato 19 presenze condite da una rete. Ha disputato l'ultimo mondiale in Brasile.