Juventus, sequestrato il padre di Tevez

Non c'è pace per Carlos Tevez. Il padre del calciatore bianconero è stato rapito in Argentina da ignoti su un auto poi ritrovata dalle forze dell'ordine.

I quotidiani parlano di un sequestro lampo, con richiesta di riscatto notificata in due telefonate alla famiglia. Non ci sono ancora conferme sulla liberazione di Juan Carlos Cabral, questo il nome del padre di Tevez. Con ogni probabilità agli stessi rapitori era sconosciuta l'identità dell'uomo.

In attesa di conferme, Carlos Tevez è partito alla volta del Sud America per seguire da vicino la vicenda.

Seguono aggiornamenti