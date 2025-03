Juve, che inizio! Milan alla terza e Roma alla sesta

Il campionato della nuova Juventus di Max Allegri comincerà il 31 agosto a Verona, dove sfiderà il Chievo. La scorsa stagione questa sfide vide i bianconeri vincere non senza difficoltà per 2 a 1, con tanto di gol regolare annullato a Paloschi. Il 13 settembre allo Juventus Stadium sarà la volta dell’Udinese, con la nuova guida tecnica di Andrea Stramaccioni, voglia di riscatto per lui dopo la fallimentare e forse prematura annata all’Inter. Primo big match alla terza, a San Siro contro il Milan, dove Allegri farà il ritorno nello stadio che è stato la sua casa per tre anni e mezzo. Sarà invece il Cesena la prima neopromossa a sfidare i campioni in carica allo Juventus Stadium, il tour tra Emilia Romagna e Lombardia continuerà alla quinta giornata, quando il l’Atleti Azzurri d’Italia sarà il teatro di Atalanta-Juventus.

Ma la sfida che un po’ tutti attendevano è il 5 ottobre, Juventus e Roma, le prime della classe che si fronteggeranno in una partita stellare. Dopo la sfida contro i capitolini, partite abbastanza “soft”, contro Sassuolo, il Palermo che ritorna in Serie A dopo l’annata fra i cadetti, il Genoa e infine l’Empoli, che con la coppia Tavano-Maccarone cercherà di far sognare i tifosi toscani.

La seconda parte di campionato per i bianconeri sarà tutt’altro da sottovalutare, si comincia alla undicesima contro il Parma in casa, per poi confrontarsi all’Olimpico contro la Lazio, il derby contro i cugini granata, e la sfida contro i rivali della Fiorentina al Franchi, ancora memori dello storico 4 a 2 rifilato alla ex squadra di Conte lo scorso anno. Alla quindicesima la Sampdoria farà visita allo Juventus Stadium, dove lo scorso anno perse 4 a 2, alla sedicesima sfida del tutto particolare contro il Cagliari di Zdenek Zeman, che dalle parti bianconere non gode di ottima reputazione.

Le ultime tre partite hanno il sapore di un thriller per la Juventus, il giorno della Befana il derby d’Italia contro l’Inter di Walter Mazzarri, subito dopo la partita in trasferta contro il Napoli, per chiudere, il girone d’andata, contro il Verona di Mandorlini.