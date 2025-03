Juve, Allegri stecca la prima

Sconfitta inaspettata per la Juventus nella prima amichevole stagionale; i dilettanti del Lucento si impongono per 3 reti a 2 sui Campioni d'Italia. Max Allegri, privo ovviamente di tutti i nazionali reduci dal Mondiale, ha provato un 4-3-3 con Giovinco, Tevez e Llorente nel tridente d'attacco; a completare la formazione tanti giocatori, che con molte probabilità non faranno parte della rosa che inizierà la stagione.

Dopo il vantaggio inaspettato del Lucento, Llorente ha ribaltato il match con una doppietta mettendo fine alla prima frazione. Nella ripresa, visti anche i tanti cambi e la mole di lavoro degli ultimi giorni, la Juve cala notevolmente e nei minuti finali subisce i due goal che sanciscono il risultato finale.

Allegri non fa drammi: "Quello di oggi è stato un allenamento più che un'uscita. Oggi volevo vedere chi rimarrà e come si sarebbe comportato. Venivamo da due giorno di grande lavoro quindi eravamo un po' pesanti. Chi interessa a me ha però dimostrato di aver lavorato bene. Me li aspettavo così i primi giorni, qui c'è un grande ambiente che ha voglia di lavorare.

Lunedì ci sarà la prima uscita ufficiale contro il Cesena.