Gamberini firma con il Chievo

L'esperto difensore - che ad agosto compiera' 33 anni - va a rinforzare ulteriormente il pacchetto arretrato del Chievo. Queste le prime parole del giocatore: "Il Chievo mi ha lusingato, dimostrando di volermi fortemente e io ho accettato con grande entusiasmo. Sono onorato di far parte di questo progetto. Ritrovo Dario Dainelli, con lui ho un rapporto particolare che va oltre il calcio. Tra di noi c'e' stima e amicizia vera. Lo stimo tantissimo, un esempio per i piu' giovani."

Gamberini - che da tempo non rientrava piu' nei piani del Napoli - nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Genoa. In carriera ha giocato anche con Bologna, Verona e Fiorentina. Il Chievo beneficia cosi' di un altro elemento d'esperienza in vista dell'obiettivo salvezza.