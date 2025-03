Juventus, per Morata stop di 50 giorni

Brutta notizia in casa Juve. Il neo acquisto Alvaro Morata, infortunatosi ieri in uno scontro con Rubinho, ha riportato una lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale; per lui almeno 50 giorni di stop.

Ecco il bollettino medico pubblicato sul sito della Juventus: “Alvaro Morata, costretto a fermarsi durante l’allenamento di lunedì pomeriggio, questa mattina è stato sottoposto ad una risonanza magnetica presso la Clinica Fornaca di Sessant. Gli accertamenti hanno confermato la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi per il completo recupero funzionale e agonistico è di 50 giorni“.