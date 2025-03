Ufficiale: Evra è bianconero

Dopo aver rinforzato l'attacco con Alvaro Morata la Juventus ha, da poco, annunciato il secondo colpo della stagione : Patrice Evra è bianconero. La notizia era nell'aria da diversi giorni ma adesso ha i crismi dell'ufficialità. I bianconeri, attraverso il loro sito e i profili social di Madama hanno confermato le cifre dell'operazione.

Biennale per il laterale francese. La Juventus ha versato 1,2 milioni di sterline pagabili in 2 rate al Manchester United. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di 0,3 milioni di sterline in caso di qualificazione bianconera alla prossima Champions League, obiettivo quantomeno realistico per il club di corso GalFer.

La squadra di Allegri acquista, dunque, un esterno di innegabile valore, ancora integro, nonostante i 33 anni, a giudicare dall'ultima stagione e dal Mondiale disputato. Pedina che appare molto preziosa in vista del triplo impegno (campionato, Champions, Coppa Italia) e che sembra potersi alternare ottimamente con Asamoah. La nuova Juve prende, quindi, forma dopo il "terremoto Conte".