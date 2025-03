Juventus, ore decisive per Pereyra

Nuovo colpo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nelle prossime ore verrà annunciato l'arrivo di Roberto Pereyra dall'Udinese.

Il centrocampista argentino è un "jolly" per le sue caratteristiche tecniche che gli permettono di occupare vari ruoli nel campo. Potrebbe essere utilizzato come centrocampista centrale, trequartista o addirittura ala in un ipotetico 4-3-3.

La trattativa è stata impostata sul prestito da 1 milione di euro e riscatto obbligatorio ad 11 milioni di euro più il cartellino del giovane difensore centrale danese Sorensen.

L'affare verrà ufficializzato solo dopo la risoluzione di alcuni problemi burocratici che potrebbero far allungare la trattiva fino a tarda serata o nel peggiore dei casi sin a domani mattina.