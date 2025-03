Chievo, le trattative concluse

L'acquisto più importante è stato quello di Paloschi - al Chievo da tre stagioni - riscattato a titolo definitivo dal Milan per 3 milioni. Sempre dai rossoneri è arrivato in prestito il trequartista sloveno Valter Birsa. Il compagno di reparto di Paloschi sarà Maxi Lopez, in cerca di riscatto, che i clivensi hanno prelevato dal Catania per 1,5 milioni. A Verona è arrivato anche Riccardo Meggiorini, al Torino in queste ultime tre annate. Sono partiti Thereau (destinazione Udinese) e Improta, rientrato dal Padova e ceduto in comproprietà al Genoa. Obinna ha fatto ritorno alla Lokomotiv Mosca.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, sono arrivati in prestito secco dall'Inter il portiere Bardi e il terzino Biraghi. A questi si aggiunono Edimar e Zukanovic, arrivati rispettivamente dal Cluj e dal Gent.

A centrocampo il Chievo ha come obiettivi Cofie (Genoa) e il cagliaritano Dessena, per il quale si prospetterebbe uno scambio con Farias, rientrato dal Sassuolo e da sempre un pallino di Zeman.