Juventus, Allegri sempre più vicino e ora il mercato è bloccato

Il mondo bianconero ha subito un profondo terremoto creando non pochi danni. Danni che dovranno essere riparati prima del campionato, poichè c'è una preparazione e un mercato da fare. In queste dure ore si sono fatti i nomi di Mancini, Spalletti, Allegri e per ultimo Mihajlovic.

Mancini qualche tempo fa aveva trovato già un accordo con la società bianconera, quando era ormai nell'aria la rottura tra Conte e la Juventus. Stesso discorso vale per Allegri. L'ex Milan piace ad Agnelli e il tecnico sarebbe felice di iniziare questa nuova avventura.

Spalletti, invece, è ancora libero dopo l'addio allo Zenit ed è pure un tecnico che gode di simpatie all'interno della Juventus. Tutti e tre sono in lista anche per la panchina dell'Italia e con uno dei tre sulla panchina dei Campioni d'Italia, sapremo anche il successore di Prandelli, passato al Galatasaray.

Ma non dimentichiamoci di Mihajlovic, il tecnico della Samp ha anche lui un accordo con la Juve e per lui non sarebbe un problema lasciare la Liguria per trasferirsi sotto la Mole. Con queste dimissioni, anche il mercato è bloccato, infatti le trattative per Iturbe e Morata hanno subito una brusca frenata. La Juve deve fare presto, i tempi stringono.