Vidal, il futuro solo a fine vacanza

Arturo Vidal e' ancora in vacanza e, come gli altri compagni reduci dai Mondiali, non rientrera' a Torino prima della fine del mese. E anche in vista della nuova stagione, ha dichiarato che non parlera' di futuro prima di aver goduto appieno delle vacanze con la famiglia.

TENTAZIONE MANCHESTER - Con l'arrivo di Van Gaal sulla panchina dei Red Devils, la squadra inglese ha bisogno di ripartire da zero, dopo una stagione quasi fallimentare e la non qualificazione alle Coppe europee per la prima volta dopo 25 anni. Fonti vicine al club della Premier League parlano di un'offerta di 35 milioni di sterline (pari a 45 milioni di euro).

LA RISPOSTA - "Alla Juventus sto bene. Il Manchester United e' uno dei club più grandi al mondo, ma io ho ancora un contratto con la Juventus. Sarebbe irrispettoso verso il mio club e i miei compagni parlare di un'altra squadra".

LA CAVIGLIA - "La mia caviglia sta bene e sto cercando di riposarmi dopo le fatiche degli ultimi mesi". Vidal era stato operato al ginocchio il 7 maggio, ma era riuscito comunque a partire con la Nazionale cilena, aiutando i compagni a raggiungere gli ottavi di finale, dove il Cile si e' arreso solo ai rigori contro il Brasile.