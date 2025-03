Juventus tra mercato e rinnovi

Ieri ha avuto ufficialmente inizio il ritiro della Juventus, che si svolgerà a Vinovo, e non a Chatillon in Val d’Aosta come negli anni passati. Tale scelta è dettata dalle prossime tournée dei bianconeri, in Asia e Australia. Ieri ha avuto luogo un incontro, tra Beppe Marotta e Antonio de Renzis, il legale di Antonio Conte. L’argomento chiave è senza dubbio il possibile rinnovo del tecnico. L’offerta è di 5 milioni a stagione fino al 2017. Conte aveva già rifiutato quest’opzione a maggio, dove declinò l’offerta a causa delle perplessità sulle strategie di mercato della squadra. Tra qualche giorno ci saranno novità legate alla permanenza dell’allenatore leccese a Torino. Sempre nella giornata di ieri è stato svolto il primo allenamento della nuova stagione, tanti giovani della primavera, tra cui il nuovo arrivo Coman.

Capitolo Iturbe: la Juventus nella giornata di oggi aspetta la risposta del Verona, l’offerta p di 25 milioni più 2 di bonus. Pare che l’ultimo incontro sia avvenuto nella notte, lontano dalle telecamere, per limare gli ultimi dettagli. Intanto l’argentino ha twittato nella giornata di ieri un “Siempre con la FE INTACTA! #allaVamos”, la fiducia resta intatta. Anche qualche giorno fa aveva pubblicato un tweet che era molto chiaro “Domani inizia una nuova sfida”.

Con Morata ed Evra al sicuro, la società si concentra su altri probabili obbiettivi a centrocampo. Negli ultimi giorni c’è stato un sondaggio per Romulo del Verona, dove c’è da registrare anche l’interessamento del Milan e del Galatasay di Cesare Prandelli. Il suo possibile arrivo è dettato dalla partenza di Isla, conteso in Premier League. Bloccata, momentaneamente, la trattativa per Pereyra.

Per quanto riguarda la cessione di Fabio Quagliarella al Torino oggi si potrebbe chiudere. La cifra che i granata avevano offerto era di 2 milioni, la Juve ne pretendeva 4, si è arrivati a metà strada con 3 milioni. Si tratta di un gradito ritorno per il giocatore campano, visto che proprio nei rivali bianconeri era cresciuto.

Intanto il Manchester United si è ritirato per la corsa ad Arturo Vidal, facendo sapere , tramite il proprio allenatore Van Gaal, di non voler partecipare ad eventuali aste per il cileno. I red devils si preparano comunque a sessioni di mercato faraoniche, visto l’accordo per 10 anni con l’Adidas, che frutterà circa 940 milioni di euro.