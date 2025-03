Evra è della Juventus, manca solo l'annuncio

La Juventus e Patrice Evra sono vicinissimi. La trattativa che porterà il francese del Manchester United nelle file di Antonio Conte potrebbe concludersi già domani. Le parti raggiungeranno l'accordo per una cifra vicina ai 2.5 milioni mentre al giocatore verrà offerto un biennale da 2 milioni di euro.

Non è da escludere che questo affare sia anche un presupposto per parlare di una, seppur difficile, cessione di Vidal ai "Red Devils" che nelle scorse settimane hanno più volte alzato la cornetta del telefono per chiamare i bianconeri.

Al momento Marotta non ascolterà proposte inferiori ai 40 milioni ed è per questo motivo che la cessione del cileno resta complessa.