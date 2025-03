Juventus e Iturbe, ci siamo

La Juventus e Juan Iturbe, mai così vicini. Come riferisce il Corriere dello Sport, nell’incontro di ieri fra la dirigenza bianconera e l’enturage del giocatore argentino, con il suo procuratore Triulzi, si è trovato l’accordo che potrebbe finalmente sbloccare la trattativa.

Più volte il presidente scaligero Setti, aveva parlato di un’asta internazionale per Iturbe, la Juventus si trova comunque ad un passo dal talento argentino, 21 anni, di proprietà dell’Hellas dopo il riscatto avvenuto nei confronti del Porto.

L’offerta bianconera è questa: 20 milioni più Quagliarella al Verona, per Iturbe un contratto da 1,5 milioni a stagione più bonus, per 5 anni. Sembra ormai defilarsi il Milan dalla rincorsa, ma Galliani potrebbe mettere sul piatto più dei 20 milioni offerti dalla Juventus, ma il Milan deve ancora cedere alcuni elementi per poter usufruire di più introiti, e tutto ciò rende l’a.d. rossonero con le mani legate.

La Juventus già da tempo aveva l’accordo con il calciatore sudamericano, che più volte aveva confidato ai suoi più stretti collaboratori, di voler prender parte al progetto bianconero.