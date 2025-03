Iturbe, è duello Juventus-Milan

La nuova stella del calcio internazionale, Iturbe, è al centro del mercato di moltissime squadre. Juventus e Milan stanno parlando con il Verona, alla ricerca della giusta mossa per acquistarlo. Entrambi i club dovranno sborsare 15 milioni obbligatori ( cifra del riscatto esercitato dal Verona al Porto ) più altri soldi o contropartite tecniche.

I bianconeri al momento sono in vantaggio per l'ampia rosa a disposizione; difatti i vari Quagliarella, Giovinco e Padoin potrebbero ingolosire i gialloblu.

Secondo delle indiscrezioni Inzaghi avrebbe già parlato con l'argentino, convincendolo a sposare il progetto Milan ma in realtà ciò che Galliani offre non soddisfa il Verona che non vorrebbe solo Saponara.

Le prossime settimane saranno caldissime con offerte e controfferte; chi acquisterà Iturbe? Il bello del calciomercato è questo.