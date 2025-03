Candreva, più Paris Saint Germain che Juventus

“Per la prossima annata? Per un calciatore le ambizioni sono come sempre quelle di far bene e di giocare la Champions League". Queste le dichiarazioni di Candreva nel post match contro l'Inghilterra che hanno terrorizzato i tifosi della Lazio. Il giocatore ha lanciato un chiaro segno di addio e varie sono le squadre che vorrebbero acquistare il forte esterno italiano.

In vantaggio al momento c'è il Paris Saint Germain che dopo aver abbandonato la pista Hazard, sarebbe disposto ad offrire circa 30 milioni di euro. Il presidente del club parigino domenica, era in tribuna a godersi Inghilterra-Italia per osservare sia i suoi 3 giocatori ( Sirigu, Verratti, Thiago Motta ) che l'ex giocatore del Cesena.

Negli ultimi giorni è stato forte anche l'interesse della Juventus che, non avendo le stesse disponibilità economiche dei francesi, deve lavorare in segreto preparando entro fine Mondiale una tattica di affondo.