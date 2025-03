Juventus, si lavora al ritorno di Berardi

Entro fine settimana la Juventus potrebbe aver deciso quali saranno gli obiettivi di questa nuova sessione di calciomercato. Ci sarà un faccia a faccia tra Conte e Marotta che stabiliranno le basi per la nascita della nuova Juventus.

Rivoluzione totale in attacco, dove l'unico sicuro di essere confermato sarà Tevez; nemmeno Llorente ha il 100% di possibilità di rimanere dato che diverse squadre si stanno interessando alla punta spagnola.

Negli scorsi giorni si era parlato di un accordo con Drogba ma in realtà l'ivoriano non convince né Conte, né la società che non è disposta ad offrire un contratto annuale oneroso ad un calciatore di 36 anni. L'alternativa è Berardi, in comproprietà col Sassuolo, che potrebbe tornare finalmente a Torino.

I sogni Morata e Sanchez per adesso rimarranno tali poiché prima di fiondarsi sui due ci sarà bisogno di cessioni eccelenti (Vucinic, Giovinco o Quagliarella).