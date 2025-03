Real Madrid, pronto l'assalto a Vidal

La stagione del Real Madrid non poteva concludersi in maniera migliore; dopo tanti anni, la decima Champions League è finalmente arrivata. Frutto del grandissimo lavoro fatto da Ancelotti che con una squadra di campioni e tantissima esperienza è riuscito a riportare gioia e serenità nelle file del Real.

Il presidente Perez vorrà regalare, in vista del prossimo anno, nuovi giocatori all'allenatore italiano. Un nome su tutti è Vidal, centrocampista cileno della Juventus, che quest'anno è stato autore di 18 gol e 6 assist. Il "guerriero" è amatissimo sia dai tifosi sia da Conte che mai se ne vorrebbe privare.

Purtroppo le società italiane non hanno la forza di trattenere i propri calciatori quando arrivano offerte superiori ai 40 milioni ed è per questo che non è da escludere una clamorosa cessione. L'ultima volontà spetterà ovviamente ad Arturo che più volte ha espresso l'intenzione di rimanere e chiudere la carriera nella Juventus, diventandone il glorioso capitano.