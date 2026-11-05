Archiviata la vittoria nel derby, il Milan è chiamato a trasformare l'entusiasmo in grinta per tornare in corsa in UEFA Europa League.

I ragazzi di Amorim, dopo la pesante sconfitta contro il Bournemouth, scendono in campo contro il Ferencvaros, attualmente a punteggio pieno, per provare a ritrovare fiducia europea, nonostante gli infortuni e le defezioni.

Primo tempo: il Milan è ancora negli spogliatoi

Il primo tempo inizia con il Ferencvaros aggressivo e il Milan che sembra essersi dimenticato di scendere in campo.

La prima occasione del match arriva al 3’: Musah perde scioccamente palla, la sfera arriva a Joseph che, dopo aver evitato De Winter, calcia male e permette a Torriani di bloccare comodamente.

I rossoneri sembrano in difficoltà a causa della pressione degli avversari, che dopo 13 minuti trovano la seconda occasione con Birmancevic che, su un rimpallo in area, calcia fuori.

Al 26’ arriva l’occasione più grande del primo tempo, nuovamente sui piedi di Joseph: Jashari regala palla all’attaccante haitiano col Milan scoperto, ma il tiro è debole e non impensierisce Torriani che riesce a bloccare.

Il primo affaccio offensivo del Milan arriva al 38’, con Cissé che spara altissimo sopra la traversa. Il Milan, fino a questo momento, non ha mai calciato verso la porta avversaria.

L’ultimo squillo della partita capita nuovamente sui piedi di Joseph che, servito sulla destra, calcia basso e impegna Torriani in una risposta fondamentale per mantenere il risultato sullo 0-0.

Al duplice fischio, i ragazzi di Amorim sembrano non esser mai scesi in campo, e l’allenatore portoghese sembra chiamato a cambiare qualcosa per provare a invertire l’andamento del match.

La parata di Torriani su Joseph / @gazzetta

Secondo tempo: due errori condannano i rossoneri

Il Milan mette dentro Pulisic, Moreira e Gila e prova subito a svoltare la partita: dopo 2 minuti di gioco Hutchinson prova a calciare, ma trova l’esterno della rete. I rossoneri cominciano a prendere in mano il pallino del gioco per cercare rapidamente il vantaggio.

Al 50’ Ramos si fa trovare largo e, dopo aver dribblato 3 avversari, prova a calciare: il tiro, deviato, si spegne debolmente a lato ma certifica un Milan in crescita.

A passare in vantaggio, però, è il Ferencvaros al 51’: retropassaggio di De Winter, Torriani si addormenta col controllo e regala palla a Joseph che, a porta sguarnita, deve solamente appoggiare il pallone in rete e correre a esultare per il gol dell’1-0.

Il Milan prova subito a pareggiare i conti con Hutchinson che, servito sulla sinistra, calcia di mancino: il pallone si spegne di pochissimo oltre il palo, ma i rossoneri sono in evidente crescita nonostante il gol subito.

Al 65’ arriva il raddoppio del Ferencvaros: il Milan completamente scoperto si fa imbucare in contropiede da calcio d’angolo, con Joseph che viene servito a porta vuota complice l’uscita di Torriani e appoggia in rete il pallone della sua doppietta personale, mentre cominciano ad alzarsi i fischi di San Siro.

Il Milan prova al 70’ a rientrare in partita, con Moreira che pesca Camarda con un cross basso ma la palla si spegne sul fondo senza sussulti. I rossoneri si scoprono, sono passivi in difesa e al 72’ regalano l’ennesima occasione a Zachariassen che, però, trova la pronta risposta in angolo di Torriani.

Al 77’ arriva l’occasione più importante per il Milan: il Ferencvaros resta in 10 per l’espulsione di Yusuf che, a palla lontana, ha colpito Gila con una gomitata. Ai rossoneri restano 14 minuti più recupero per provare a riprendere una partita che man mano scivola via.

I ragazzi di Amorim, chiamati a rimontare, ci provano con tanti cross ma poche vere occasioni e, al 91’, Gila rischia di regalare il 3-0 agli ospiti che, fortunatamente, non ne approfittano.

Il triplice fischio arriva prontamente al 94’, tra i fischi forti di un San Siro che aveva cantato fino all’ultimo secondo. Il Milan trova la terza sconfitta su 4 gare in Europa League, mentre arriva il bottino pieno per il Ferencvaros, primo a punteggio pieno.

Il gol dello 0-2 di Joseph / @skysport

Top e Flop: le scelte

TOP: Joseph. L'attaccante haitiano del Ferencvaros si rende pericoloso dopo 3 minuti, dopo 30, dopo 45, poi nel secondo tempo smette di rendersi pericoloso e decide direttamente di segnare una doppietta. In pratica, il Milan con lui ha scelto una "morte lenta e dolorosa" e lui, senza farsi pregare, lo accontenta. SPIETATO, SENZA CUORE.

FLOP: Amorim, Rabiot, Ramos... il Milan. Non ci sono altre possibilità, il Milan è il flop di serata. Dalla vittoria del derby doveva scaturirne qualcosa di positivo, invece i rossoneri senza una logica scendono con le seconde linee, non giocano mai e si scordano che in Europa League sono già a rischio. In pratica, si scordano che anche il giovedì si gioca. ALZHEIMER.

Amorim dà indicazioni / @ansa

Tabellino e formazioni

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (46' Gila), Bartesaghi (68' Camarda); Hutchinson, Musah (46' Moreira), Jashari, Cissé (46' Pulisic); Rabiot; Ramos.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero (67' Mandarasz), Nagy, Corbu (93' Arzani); Zachariassen (86' Maiga), Joseph (67' Dele), Birmancevic (86' Levi).

Arbitro: Schnyder (Svizzera)

Marcatori: 52' Joseph, 66' Joseph

Ammoniti: Cissé (M), De Winter (M), Nagy (F)

Espulsi: Yusuf