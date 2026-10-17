Il Diavolo aspetta la Dea

Dall'Europa al campionato, con la stessa voglia di vincere. Domenica 18 ottobre, alle ore 18:00, il Milan di Ruben Amorim ospita l'Atalanta di Maurizio Sarri a San Siro, in una delle sfide più interessanti della settima giornata di Serie A.

Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento dopo un giovedì europeo convincente: i rossoneri hanno travolto il Salisburgo per 4-0 in Europa League, mentre la Dea ha superato il Pafos per 3-1 in Conference League.

Due successi che hanno restituito entusiasmo alle rispettive piazze, ma con obiettivi differenti: il Milan vuole proseguire il proprio percorso senza sconfitte, l'Atalanta cerca invece quella continuità mancata nelle prime settimane della stagione.

Milan: l'Europa rilancia il Diavolo

Tre vittorie, tre pareggi e dodici punti conquistati nelle prime sei giornate. Il Milan di Amorim è ancora imbattuto in campionato, ma i troppi pareggi hanno impedito ai rossoneri di sfruttare pienamente un avvio di stagione comunque positivo.

L'ultima uscita europea, però, ha lasciato indicazioni decisamente incoraggianti. A Salisburgo il Diavolo ha dominato dall'inizio alla fine, imponendosi per 4-0 grazie alla straordinaria tripletta di Alphadjo Cissé e alla rete di Gonçalo Ramos. Una serata perfetta, soprattutto considerando le numerose rotazioni effettuate dal tecnico portoghese.

Proprio Cissé potrebbe rappresentare il grande dubbio di formazione per Amorim: dopo una prestazione del genere, lasciare fuori il giovane attaccante non sarà semplice, nonostante il probabile ritorno di Pulisic nell'undici titolare.

Contro l'Atalanta torneranno dal primo minuto anche diversi elementi lasciati a riposo in Austria, tra cui Modric e Gila. Restano invece indisponibili Gabbia e Saelemaekers.

L'obiettivo è chiaro: conquistare la terza vittoria casalinga consecutiva in campionato e dimostrare che il successo europeo non è stato soltanto una parentesi positiva.

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Atalanta: Sarri ritrova il sorriso

Se il Milan cerca continuità, l'Atalanta ha finalmente ritrovato fiducia dopo un inizio di stagione tutt'altro che semplice.

Le tre sconfitte consecutive avevano acceso i primi campanelli d'allarme, ma la formazione di Maurizio Sarri ha saputo reagire prima della sosta, superando il Venezia per 3-1 grazie alla rete di Kessié e alla doppietta di Krstovic.

Una vittoria seguita dal successo europeo contro il Pafos, battuto con lo stesso risultato grazie alle reti di Elmas, Raspadori e Scamacca, tutte arrivate nella prima frazione di gioco.

Non mancano, però, le difficoltà per il tecnico toscano. Scalvini, Hien e Kossounou sono indisponibili, mentre restano da valutare le condizioni di Kessié, Bellanova e Raspadori, quest'ultimo fermatosi proprio durante l'impegno europeo. A queste assenze si aggiunge la squalifica di Elmas.

Sarri dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-2-3-1, con De Ketelaere a guidare la trequarti alle spalle di Krstovic. Proprio il belga, grande ex della sfida, potrebbe rappresentare una delle principali minacce per la retroguardia rossonera.

@ansa

San Siro e un tabù da sfatare

Nonostante il buon momento del Milan, i precedenti recenti raccontano una storia differente. I rossoneri non battono l'Atalanta da sei confronti consecutivi in Serie A, con quattro sconfitte e due pareggi. La Dea, inoltre, ha conquistato le ultime due trasferte di campionato a San Siro contro il Diavolo.

Un dato che rende la sfida ancora più interessante, soprattutto considerando le caratteristiche delle due formazioni.

Per Amorim è l'occasione di dare un segnale importante al campionato. Per Sarri, invece, quella di dimostrare che la sua Atalanta ha definitivamente superato le difficoltà iniziali.

Insomma, tutti i presupposti per una serata di grande calcio a San Siro.

Dove il Diavolo sta aspettando la Dea.

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Probabili formazioni e dove vederla

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot; Chukwueze, Gonçalo Ramos, Cissé. All. Amorim.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

Arbitro: Daniele Chiffi.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, con possibilità di seguirla anche in streaming attraverso Sky Go e NOW. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:00.