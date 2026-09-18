La Juventus asfalta il NEC alla prima di UEL: 5-0 a Torino

La Juventus comincia alla grande la sua avventura in questa Europa League. All’Allianz Stadium i ragazzi di Spalletti premiano i tifosi regalando loro ben 5 gol tra primo e secondo tempo.

Una prestazione convincente, intensa e quasi mai in discussione, che permette ai bianconeri di partire con il piede giusto e di ritrovare un po’ di fiducia dopo le ultime prestazioni.

Prime firme in bianconero

A rendere la serata ancora più bella ci hanno pensato anche le prime volte di alcuni giocatori con la maglia bianconera. Alajbegović, Woltemade e Çelik hanno segnato il loro primo gol con la Juve, aggiungendo un motivo in più per ricordare questa partita.

Non è stato solo un 5-0 importante per la classifica, ma anche una gara speciale che ha sancito un buon inizio per diversi giocatori.

Dal primo al quinto: tutto sotto controllo allo Stadium

Nel primo tempo la Juventus ha indirizzato subito la partita, entrando in campo con grande decisione e mettendo immediatamente pressione alla difesa del NEC.

Al 9’ Nico González ha sbloccato il risultato approfittando di un lancio lungo di Grabara e dell’uscita sbagliata del portiere avversario: l’attaccante bianconero ha depositato il pallone in rete con facilità. Il vantaggio ha dato ancora più fiducia alla squadra di Spalletti, che ha continuato a spingere e a gestire il possesso con ordine tanto che al 24’ è arrivato il raddoppio di Alajbegović, grazie al passaggio di McKennie.

Al 35’ l’autore del primo gol Nico Gonzalez viene travolto in area e procura ai suoi un rigore la cui firma sarà di Woltemade che chiuderà il primo tempo con un solido 3-0.

Nel secondo tempo la Juventus ha continuato a gestire la partita con sicurezza, abbassando leggermente il ritmo ma mantenendo sempre il controllo del gioco. Il NEC ha provato a reagire con qualche azione offensiva, senza però riuscire a mettere davvero in difficoltà la difesa bianconera.

La squadra di Spalletti ha amministrato il vantaggio con maturità e, quando ha trovato gli spazi giusti, ha colpito ancora: al 75’ Çelik ha firmato il 4-0 su assist di Kolo Muani, confermando la grande serata delle prime firme in bianconero.

Nel finale è stato proprio il subentrato Kolo Muani a completare la festa, segnando all’82’ la rete del definitivo 5-0. Il triplice fischio arriva dopo appena 3 minuti di recupero che sanciscono la vittoria indiscussa della Juve che porta a casa non solo i tre punti ed il primo posto del girone ma anche un po’ di fiducia e sicurezza in vista dei prossimi appuntamenti.

Formazioni e tabellino

JUVE (4-2-3-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Alajbegovic, McKennie, Nico Gonzalez; Woltemade. SUBENTRATI: Bremer; Koopmeiners; Conceiçao; Kolo Muani; Owusu.

NEC Nijmegenn (3-4-2-1): Polster; Storm; Sandler; Kabar; Thomas; Bischoﬀ; Nejasmic; Lebroton; Linssen; Chery; Tadic. SUBENTRATI: Geiger; Monteiro; Schuurs; Kers; Nuytinck.