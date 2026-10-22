La follia di Maignan condanna il Milan

Il Milan torna in campo in Europa League e lo fa di nuovo in trasferta, dopo l'entusiasmante vittoria di Salisburgo.

I ragazzi di Amorim sono chiamati a una gara difficile, quella contro i padroni di casa del Bournemouth, e scendono in campo ridimensionati a causa anche dell'infortunio di Gonçalo Ramos.

Primo tempo: l'inizio della fine

Il primo tempo di Bournemouth-Milan si apre con i padroni di casa in totale controllo e che, dopo solo 4 minuti di gioco, si rendono pericolosi con un tiro di Gannon-Doak murato da Estupiñán.

Passa solo un minuto e, sul calcio d'angolo successivo, arriva la prima svolta della gara: De Winter colpisce il pallone di mano e regala un calcio di rigore agli inglesi. Sul dischetto si presenta Justin Kluivert che, col destro, spiazza Maignan e firma l'1-0 per le Cherries.

Il Milan sembra essere sceso in campo senza voglia, e i ragazzi di Rose provano in tutti i modi ad approfittarne, sfiorando anche il raddoppio con Evanilson.

Al minuto 29 arriva la seconda svolta della gara, forse la più importante: su un calcio d'angolo per il Bournemouth Maignan, infastidito da Adams, lo spinge con due mani sul volto. Per l'arbitro Fotias non ci sono dubbi: cartellino rosso e calcio di rigore.

L'espulsione del portiere francese costringe Amorim a togliere Hutchinson dal campo per inserire Torriani. Dal dischetto si presenta Tavernier, che spiazza l'estremo difensore rossonero e firma il raddoppio Cherries.

Il primo tempo termina con una sofferenza totale del Milan, che non riesce mai ad arrivare in porta né a costruire il gioco per potersi rendere veramente pericoloso.

Esultanza di Kluivert dopo l'1-0

Secondo tempo: Milan inesistente, controllo totale Cherries

La ripresa si apre senza sorprese in termini di gioco: il Bournemouth gestisce il pallone, il Milan fatica a superare la propria metà campo.

Al 55' De Winter viene chiamato a un grande salvataggio su un cross pericolosissimo: il difensore ex Genoa riesce a mettere la gamba e ad alzare il pallone, anticipando i giocatori avversari.

Il copione continua a non cambiare mentre il tempo scorre: a fare la gara sono gli uomini di Rose, mentre il Milan sembra non avere la forza necessaria per cercare una reazione e tornare in gara.

Il primo spiraglio offensivo rossonero arriva al 75': su calcio di punizione Moreira lascia partire un cross morbido che trova il colpo di testa di De Winter, deviato in angolo dalla difesa inglese.

Al minuto 82 il Bournemouth segna il gol che chiude definitivamente i conti: Rabiot commette fallo al limite, Adli si incarica della punizione e con un mancino perfetto batte Torriani, siglando il 3-0.

All'87' c'è ancora spazio per le Cherries: Rayan sulla destra si presenta in area ma trova la risposta pronta di Torriani, che compie un mezzo miracolo e allunga in angolo.

La partita si conclude così, con un Milan che non ha mai calciato verso la porta di Di Gregorio e non è mai riuscito a costruire il gioco, subendo soltanto il possesso palla e gli attacchi dei padroni di casa.

L'esultanza del Bournemouth

Top e Flop: la scelta

TOP: Adli. Entra, si rende pericoloso e poi chiude la partita con un'ottima punizione. ENTRO, SPACCO, ESCO, CIAO.

FLOP: Maignan. Il portiere del Milan compie un vero e proprio gesto "folle", che condanna i rossoneri a giocare 70 minuti in 10 uomini sul risultato già in negativo. Semplicemente, il peggiore in campo. INSPIEGABILE.

Tabellino e Formazioni

Bournemouth (4-4-2): Di Gregorio; Hill, Diakite, Silva, Truffert; Adams (62' Cook), Christie, Doak; Tavernier (62' Rayan), Tavernier (62' Rayan); Kluivert (62' Toth, 77' Adli), Evanilson (65' Rodriguez).

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (66' Diawara), De Winter, Pavlovic; Estupiñán (46' Bartesaghi), Moreira (76' Comotto), Musah, Jashari; Loftus-Cheek (46' Rabiot), Hutchinson (32' Torriani); Cisse.

Arbitro: Fotias, Grecia

Marcatori: 8' Kluivert (rig.), 32' Tavernier (rig.), 84' Adli

Ammoniti: Diakite (B), Adams (B), Estupiñán (M), Tomori (M), De Winter (M)

Espulso: Maignan (M)