Nel segno di Cissé: il Milan domina a Salisburgo

Dopo la batosta interna contro il Benfica nella prima gara di questa Europa League, il Milan di Ruben Amorim vola a Salisburgo per la prima trasferta europea della stagione.

I rossoneri, chiamati a rifarsi dalla brutta prestazione casalinga, scendono in campo con un assetto ridimensionato rispetto alla scorsa partita di Serie A, con prima punta Camarda.

Primo tempo: due gol e tanto Milan

La prima frazione di gara si apre con un Salisburgo arrembante e un Milan leggermente in difficoltà, ma sono proprio i rossoneri ad avere la prima occasione del match dopo solo 8 minuti di gioco. Adrien Rabiot impatta al volo un cross a mezz'altezza di Bartesaghi, ma la sfera termina a lato.

Dopo un quarto d'ora a sbloccarla ci pensa Cissé: Rabiot innesca Hutchinson sulla destra e l'esterno, con un cross preciso, pesca il numero 70 rossonero al centro area. L'ex Catanzaro deve solo impattare di testa e bucare un incolpevole Zawieschitzky.

Da qui la partita si piega nettamente a favore del Milan: in pochi minuti i ragazzi di Amorim trovano prima una doppia occasione con Loftus-Cheek e Hutchinson, e poi il raddoppio sempre grazie al giovanissimo Cissé.

Rabiot sempre protagonista trova l'inserimento di Bartesaghi, che di prima appoggia di mancino al centro dell'area trovando tutto solo Cissé che firma la sua doppietta personale.

Il primo tempo si chiude senza altre occasioni, con il Milan protagonista assoluto e dominante in lungo e in largo, complice anche un Salisburgo poco incisivo e molto disorientato difensivamente.

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Secondo tempo: 2 gol, un rosso e 3 punti rossoneri

Il secondo tempo di Salisburgo-Milan si apre esattamente come si era chiuso il primo: con Cissé che fa quello che vuole.

Dopo 4 minuti di gara Loftus-Cheek spezza il raddoppio e riparte, trovando Rabiot largo a sinistra: il francese cavalca la fascia e serve l'assist al centro, dove il classe 2006 trova la sua tripletta personale, coronando una gara fin qui perfetta.

Il Salisburgo sembra non esser mai sceso in campo, e il Milan prova ad approfittarne sfiorando il quarto con Hutchinson: Modric lo lancia in campo aperto, l'esterno rientra di tacco sul suo mancino e prova a colpire, ma trova il piede di Zawieschitzky che devia in angolo.

Ma il quarto gol rossonero non tarda ad arrivare: al 72' Mazurek sbaglia completamente il disimpegno, Jashari tocca e Ramos, di prima, conclude in porta trovando il gol del 4-0 e il primo gol europeo con la maglia del Milan.

L'unica nota dolente di una bella prestazione dei ragazzi di Amorim arriva a 7 minuti dal termine: Terracciano, subentrato a Tomori dal 67', spinge platealmente Schmid lanciato a rete, rimediando un cartellino rosso.

L'ultima occasione del Milan capita sui piedi di Ramos, che però spreca di mancino sparando alto.

Il triplice fischio sancisce quindi i primi 3 punti europei per i ragazzi di Amorim, che tornano a vincere e soprattutto a convincere, seppur contro una squadra a dir poco modesta come il Salisburgo.

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Top e Flop: la scelta

TOP: Cissé. Tre gol in 60 minuti di gioco e una prestazione a dir poco lodevole. La difesa del Salisburgo lo sognerà stanotte. UN INCUBO (per gli avversari)

FLOP: Terracciano. Amorim gli dà fiducia e lui in 16 minuti si fa espellere per un fallo da ultimo uomo sul 4-0. Non proprio una scelta alla Einstein. IMBARAZZANTE

Tabellino e formazioni

Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (81' Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm (73' Redzic), Kitano (60' Vertessen), Baidoo (60' Diakite); Tabakovic (73' Camara).

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (67' Terracciano), De Winter, Pavlović (81' Diawara), Hutchinson, Rabiot (60' Modric), Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissé (60' Pulisic); Camarda (60' Ramos).

Arbitro: Fesnic (Romania)

Marcatori: Cissé (M), Cissé (M), Cissé (M), Ramos (M)

Ammoniti: Hutchinson (M), Zabransky (S)

Espulsi: Terracciano (M)