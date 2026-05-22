CR7 trionfa anche in Arabia

L’Al Nassr si è ripreso il trono del calcio saudita e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile: dominando, segnando, trascinando un intero movimento calcistico verso una dimensione che fino a pochi anni fa sembrava impensabile.

Al centro di tutto, ancora una volta, c’è Cristiano Ronaldo, il simbolo di una rivoluzione sportiva e culturale che ha trasformato la Saudi Pro League in un palcoscenico globale.

La stagione del titolo è stata un crescendo continuo, un percorso costruito su qualità, organizzazione e una fame agonistica che ha reso l’Al Nassr la squadra più completa del campionato.

La rosa, già competitiva, è stata ulteriormente arricchita da innesti mirati, ma il faro resta sempre lui: CR7, il leader tecnico, emotivo e mediatico di un gruppo che ha imparato a specchiarsi nella sua mentalità.

L'ETA' E' SOLO UN NUMERO

A 41 anni, Ronaldo continua a riscrivere le regole del tempo. Gol, assist, leadership. Ha elevato il livello degli allenamenti, ha imposto standard europei, ha trasformato l’Al Nassr in una squadra che gioca per vincere sempre, ovunque, contro chiunque.

La sua stagione è stata un manifesto di longevità sportiva: doppie cifre abbondanti in campionato, prestazioni decisive nei big match, una costanza impressionante.

Ogni partita è diventata un evento, ogni gol un messaggio al mondo: Cristiano non è venuto in Arabia per chiudere la carriera, ma per lasciare un’impronta.

UNA SQUADRA COSTRUITA PER VINCERE

Il titolo non è solo merito del portoghese. L’Al Nassr ha mostrato una struttura solida, un gioco verticale e moderno, una capacità di gestire i momenti chiave che ha fatto la differenza rispetto alle rivali.

Il centrocampo ha garantito equilibrio e qualità, la difesa ha trovato continuità, mentre gli esterni offensivi hanno beneficiato della presenza di Ronaldo, liberando spazi e aumentando la pericolosità offensiva.

Jorge Jesus ha saputo valorizzare ogni elemento della rosa, alternando pragmatismo e spettacolo. L’Al Nassr ha segnato tanto, subito poco e soprattutto ha dato la sensazione di essere sempre in controllo del proprio destino.



