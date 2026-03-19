Champions, ottavi da spettacolo: goleade, rimonte e big fuori

Sporting Lisbona - Bodø/Glimt 5-0

Clamoroso a Lisbona, dove lo Sporting ribalta completamente il confronto contro il Bodø/Glimt dopo i tempi supplementari. I portoghesi, sotto nel doppio confronto, trovano energie e qualità per travolgere i norvegesi con un netto 5-0. Una rimonta costruita con pazienza e poi esplosa nei supplementari, quando la resistenza del Bodø è crollata definitivamente. Un risultato che ha fatto rumore anche in Italia, considerando l’eliminazione dell’Inter proprio contro i norvegesi.

Manchester City-Real Madrid 1-2

Ancora una volta, il Real Madrid si conferma bestia nera di Guardiola e del suo City. I Blancos espugnano l'Etihad e conquistano i quarti. Il momento decisivo è stato il rosso a Bernardo Silva, che procura il rigore poi trasformato da Vinicius. Il brasiliano, dopo il gol, si è lasciato andare in una delle sue esultanze provocatorie che ha scatenato polemica, l'ennesima di questa stagione. il City paga caro gli errori, mentre il Real conferma il suo DNA europeo.

Chelsea-PSG 0-3

Il PSG domina anche a Londra, dopo il successo all'andata. I campioni in carica impongono da subito il loro gioco e non lasciano speranze agli avversari. Il grande protagonista della doppia sfida è Kvicha Kvaratskhelia, in gol anche al ritorno, dopo i due gol e assist della sfida di Parigi. Giocando così, la squadra di Luis Enrique, si candida prepotentemente per un posto in finale.

Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0

L’Arsenal prosegue il suo cammino europeo con una vittoria matura e controllata contro il Bayer Leverkusen. Il 2-0 finale porta le firme di Eze e Rice, simboli di una squadra che ha trovato equilibrio e continuità. I Gunners gestiscono la partita con intelligenza, senza mai concedere spazi agli avversari. Una qualificazione meritata che conferma la crescita del progetto di Arteta anche in campo internazionale.

Barcellona-Newcastle 7-2

Il Barcellona regala spettacolo puro travolgendo il Newcastle con un clamoroso 7-2. Una gara dominata in lungo e in largo dai catalani, capaci di segnare a ripetizione e di entusiasmare il pubblico. Raphinha e Lewandowski si prendono la scena con una doppietta a testa, mentre il giovane Yamal illumina la partita con giocate di classe assoluta. Una notte perfetta per il Barça, che manda un messaggio forte a tutte le rivali.

C'è spazio anche per una notizia sfortunata per l'Italia, Tonali è uscito a causa di un problema all'inguine e forse non riuscirà a recuperare per i playoff mondiali.

Bayern Monaco-Atalanta 4-1

Il Bayern Monaco non lascia speranze all’Atalanta con un netto 4-1. I tedeschi impongono il proprio ritmo sin dalle prime battute, sfruttando ogni errore della squadra di Palladino. L’Atalanta prova a restare in partita con coraggio, ma la differenza di esperienza e qualità emerge con il passare dei minuti. Il Bayern si conferma una delle squadre più solide e complete della competizione e con un'Olise in questa forma diventa difficile per chiunque.

Liverpool-Galatasaray 4-0

Il Liverpool mostra tutto il suo carattere europeo ribaltando il Galatasaray e conquistando l’accesso ai quarti. Gli inglesi, dopo un avvio complicato, aumentano l’intensità e trovano le soluzioni offensive giuste per capovolgere il risultato. Nel secondo tempo travolgono i turchi che hanno dovuto sostituire per infortunio i due ex Napoli, Osimhen e Noa Lang. il secondo è stato costretto al cambio dopo uno scontro con un tabellone pubblicitario a metà campo che gli ferito gravemente il dito della mano destra portandolo ad uscire con la barella.

Tottenham-Atletico Madrid 3-2

Partita intensa e ricca di emozioni tra Tottenham e Atletico Madrid. Gli inglesi vincono 3-2, ma il successo non basta per ribaltare il risultato dell’andata. L’Atletico soffre, resiste e alla fine passa il turno grazie al vantaggio accumulato. Una gara combattuta fino all’ultimo minuto, che conferma la solidità e il pragmatismo della squadra spagnola.

I quarti: incroci da grande Europa

Il quadro dei quarti di finale promette spettacolo. Il Barcellona affronterà l’Atletico Madrid in un derby spagnolo ad alta tensione, mentre l’Arsenal sfiderà lo Sporting, vera sorpresa di questo turno. Dall’altra parte del tabellone si profilano sfide di altissimo livello: il PSG se la vedrà con il Liverpool in un confronto tra due squadre in grande forma, mentre il Real Madrid affronterà il Bayern Monaco in una delle classiche più affascinanti della Champions.

La competizione entra ora nella sua fase più calda: da qui in avanti, ogni errore può essere decisivo.