Anteprima Atletico Madrid - Arsenal: semifinale Champions League

La semifinale di andata della Champions League accende i riflettori su una sfida di grande fascino tra Atlético Madrid e Arsenal. L’appuntamento è fissato allo Riyadh Air Metropolitano di Madrid, dove mercoledì 29 aprile alle ore 21:00 le due squadre daranno il via a un doppio confronto che vale l’accesso alla finalissima europea. Per i padroni di casa si tratta di un ritorno atteso: la squadra allenata da Diego Simeone non raggiungeva questo traguardo da diversi anni e ora sogna di completare il percorso. Dall’altra parte, l’Arsenal di Mikel Arteta vuole confermare la crescita mostrata nelle ultime stagioni e giocarsi fino in fondo le sue carte.

Il cammino verso la semifinale

Il percorso dell’Atletico Madrid è stato tutt’altro che semplice. I “colchoneros” hanno dovuto superare diversi ostacoli, a partire dal playoff contro il Club Brugge, per poi imporsi contro il Tottenham Hotspur agli ottavi di finale. Il capolavoro, però, è arrivato nei quarti, quando gli spagnoli sono riusciti a eliminare il Barcellona al termine di una doppia sfida intensa e combattuta, confermando la loro solidità e capacità di soffrire.

Anche l’Arsenal ha costruito il proprio cammino con grande autorità. I londinesi hanno dominato la fase iniziale vincendo tutte le partite, prima di eliminare il Bayer Leverkusen e successivamente lo Sporting CP. Un percorso che evidenzia equilibrio, organizzazione e una difesa particolarmente efficace.

Dove vedere la partita tra tv e streaming

La semifinale di andata tra Atletico Madrid e Arsenal sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. La piattaforma trasmetterà il match sia su smart TV compatibili sia su dispositivi come console di gioco, Fire Stick e Chromecast, oltre alla visione in streaming tramite app e sito ufficiale. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di mercoledì 29 aprile 2026, mentre il ritorno si giocherà il 5 maggio all’Emirates Stadium di Londra.

Gyokeres dopo un gol

Le probabili formazioni: scelte e protagonisti

Dal punto di vista delle scelte, Diego Simeone dovrebbe affidarsi al suo classico 4-4-2, puntando su equilibrio e solidità. In difesa spazio a giocatori esperti e fisici, mentre sulle fasce sarà fondamentale il lavoro di copertura e spinta. In attacco, la coppia formata da Antoine Griezmann e Julian Alvarez rappresenta il principale riferimento offensivo, con qualità e movimento tra le linee.

Mikel Arteta, invece, dovrebbe confermare il 4-3-3, con un centrocampo dinamico e tecnico capace di gestire il possesso e inserimenti senza palla. In avanti, velocità e imprevedibilità saranno affidate agli esterni, mentre la punta centrale avrà il compito di finalizzare il gioco costruito dalla squadra.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro olandese Danny Makkelie, uno dei più esperti a livello internazionale. Una scelta che garantisce affidabilità per una sfida così delicata.

Atletico Madrid (4-4-2):

Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.

Arsenal (4-3-3):

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Madueke; Eze, Martinelli, Gyokeres.

Una semifinale con poco spettacolo?

A differenza dell’altra semifinale, quella tra Atlético Madrid e Arsenal potrebbe offrire meno spettacolo dal punto di vista offensivo. Entrambe le squadre, infatti, non fanno della continua ricerca del gol la loro priorità, ma puntano soprattutto su equilibrio, organizzazione e attenzione difensiva. È probabile quindi assistere a una gara più bloccata, con ritmi non altissimi e poche occasioni nitide.

In questo tipo di partite diventano fondamentali i dettagli: un episodio, una giocata individuale o un errore possono indirizzare l’andamento del match. L’Atletico cercherà di sfruttare il fattore campo e la sua compattezza, mentre l’Arsenal potrebbe adottare un approccio prudente per giocarsi tutto nella sfida di ritorno.

Il primo atto della semifinale, quindi, potrebbe non regalare grandi fuochi d’artificio, ma resta comunque un passaggio chiave della doppia sfida. Più che lo spettacolo immediato, conterà il risultato e la gestione dei novanta minuti, in vista del ritorno che deciderà definitivamente chi volerà in finale.