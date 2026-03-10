Più che Champions, è Indian Wells

Galatasaray-Liverpool

Sembrava destinato ad una Champions da poco, invece il Gala sta stupendo tutta Europa. Perché se metti insieme tanti talenti, con voglia di riscatto, ed un allenatore capace, bhe, il risultato vien da sé. E nella trappola turca questa volta ci è caduto il Liverpool di Arne Slot, non proprio nella sua miglior stagione e i turchi ne hanno approfittato. A siglare la rete che è valsa la vittoria è stato l'ex Juve Mario Lemina.

Se c'é una cosa, però, a cui la squadra turca deve stare attenta, è che 90 minuti ad Anfield sono molto lunghi, qualunque sia la situazione della squadra.

La pazza notte di Madrid

Quanto spesso pensate alla frase "Il gioco dell'Atletico Madrid fa schifo!". Uno dei più famosi meme di Fabio Caressa, che esprime tutto il suo disaccordo nei confronti del modo di giocare dell'Atletico del Cholo Simeone. Se una persona che non segue costantemente le partite guardasse i risultato di oggi, probabilmente penserebbe che in panchina il Cholo non ci sia più, invece è ancora lì. 5 gol al Tottenham di Igor Tudor, che probabilmente si giocherà la panchina nei prossimi due turni di Champions, e qualificazione quasi in tasca. La serata della sponda rosso bianca di Madrid è stata quasi perfetta, se non per il secondo gol inglese dove Oblak sbaglia completamente la costruzione dal basso (che ormai chiameremo "distruzione dal basso") e che ha fatto giustamente infuriare Simeone. Quindi sì, una squadra di Simeone ha messo assegno 5 gol, in una sola partita, per lunghi tratti dominando, avendo due fenomeni davanti come Griezmann e Alvarez, e questo primo set se lo è portato a casa. Chissà cosa accadrà a Londra.

(Non citiamo ciò che è successo nei primi 15 minuti al portiere del Tottenahm successivamente sostituito per Vicario, per rispetto del giocatore).

Game, set, probably match

Tutti noi sapevamo che fosse difficile, praticamente impossibile. Affrontare l'armata del Bayern Monaco è difficile per tutte le squadre del mondo e l'Atalanta aveva sulle spalle il peso di mantenere un'Italiana in Champions.

Sicuramente non ci saremmo aspettati un 1-6 degno dei migliori set di Sinner o Alcaraz. Sarà stata l'influenza di Indian Wells, ma il Bayern di Kompany ha deciso di annientare l'Atalanta di Palladino.

È ovvio che recuperare sia impossibile, l'Atalanta ormai è fuori dalla Champions, i colpi da fenomeni di Olise ecc sono stati troppo. Eppure, se ci fermiamo un attimo e ripensiamo all'1-0, un pò di domande ci restano. Non sarebbe cambiato nulla, magari la partita sarebbe andata uguale, ma in un ottavo di Champions, contro il Bayern, non si può prendere una svista di quel tipo lasciando Gnabry da solo.

Ciò che è sicuro è che i tifosi non hanno smesso di cantare e tifare per la squadra, soprattutto al termine del match che segna l'uscita della Dea e il fatto che Kane (oggi sostituito da Jackson) e compagni sono dei possibili vincitori.

Newcastle-Barcellona

Spettacolare, quasi teatrale, forse ironico. La partita più bella della serata, la più divertente, interessante, spettacolare, è quella con meno gol. Finisce in parità tra la squadra di Tonali e quella di Yamal, dopo azioni pericolose da una parte e dall'altra, gol in fuorigioco e rigore all'ultimo istante per il Barca.

La partita meno scontata di tutte, perché chi pensava che il Barca avrebbe avuto vita facile, non ha mai visto una partita del Newcastle.

Quindi praticamente sì, la partita più bella della serata, quella che tutti aspettavano perché una squadra di Liga contro una di Premier fa sempre piacere, è stata quella con meno gol, due game, una battuta a testa vinta, e tutto rimandato a settimana prossima dove chissà cosa accadrà.

Il risultato sorride a Flick sicuramente, ma lo spirito guerriero degli inglesi potrebbe dare filo da torcere alla ballata spagnola.